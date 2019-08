“No me importa lo que digan” dice la cantante peruana

Wendy sulca , cantante peruana conocida por sus temas «Cerveza cerveza» y «Tetita» ha incursionado en el reguetón y lanzó el tema Chao, chao, chao, en el que dice «no me importa lo que me digan».

En este sencillo la artista de 23 años se refirió a las críticas que recibe constantemente. Así es, ya que ella partió en la música cuando solo era una peque y sus videos que se transformaron en virales la hicieron víctima de burlas y memes.

De hecho en enero pasado la chiquilla reconoció en el medio Perú 21, que esta situación la había llevado a ser víctima de bullying durante su infancia, especialmente por sus orígenes.

“Había comentarios denigrantes, pero sobre todo racistas por ser mujer con raíces andinas. Ser ‘chola’ no me hace menos. Esas canciones no fueron hechas para que la gente se burle”, dijo en esa oportunidad.

“(Me hirieron) Mucho, me deprimí. Pero mi mamá estaba a mi lado. Yo era una niña; imagínate, tenía 12 años. No comprendía la malicia ni el odio de muchas personas”, dijo la joven que reconoció ser “muy inocente” para los comentarios que recibió.

Pero afirmó que esta es otra faceta y que seguirá sacando música, siguiendo las tendencias. “Hay mucha gente que me dice que me avergüenzo de mi pasado. Para nada. Es absurdo. Yo siempre estoy recalcando mi cultura peruana, mi música andina”, dijo.

Acá te dejamos lo nuevo de Wendy Sulca: