Así nació el «meme del gato» que «la lleva» en redes

Últimamente un meme protagonizado por un gato se ha vuelto muy popular en redes y lo más seguro es que te hayas reído con él.

En este se puede ver a una mujer llorar recamándole algo al felino que se ve de lo más tranquilo en una mesa. Lo que causa risa de esto es la respuesta del animal la que suele ser de lo más irónica.

Tal como recoge el sitio Know Your Meme, esta foto que fácilmente podría convertirse en el meme del año, está compuesta por dos imágenes que no tenían ninguna relación entre ellas… bueno hasta ahora.

La chiquilla que llora desconsoladamente es Taylor Armstrong, una de las protagonistas del reality show estadounidense The Real Housewives of Beverly Hills, el cual mostraba la vida de mujeres ricas de Los Ángeles, California.

La ahora popular toma corresponde al capítulo 14 de la segunda temporada, cuando Armstrong no pudo evitar las lágrimas en medio de una discusión. La amiga que aparece a su lado es Kyle Richards.

Por otra parte los dueños del gatito que aparece a la derecha son Miranda y Zach Raymond, pareja canadiense que comparte fotografías de su mascota a través de una cuenta en Instagram llamada Smudge Table Cat, la cual cuenta con más de 450 mil seguidores.

¿Pero como se unieron las fotitos para convertirse en meme? Todo partió cuando una usuaria de Twitter identificada como MISSINGEGIRL las subió a su cuenta y escribió: “estas fotos juntas me están haciendo perder la cabeza”.

Un mes después, otro tuitero –PerpetualWinter– unió estas imágenes en una sola, les agregó texto y el resto es historia.

These photos together is making me lose it pic.twitter.com/kJi9d8MpbG — ebaby (@MISSINGEGIRL) May 1, 2019

A partir de ahí el meme es conocido como Woman Yelling at a Cat, que en español quiere decir “Mujer gritando a un gato”.

La popularidad del meme es tal, que incluso autoridades lo han compartido. Tal es el caso del ex presidente de México, Vicente Fox Quesada, quien lo utilizó para burlarse del actual mandatario, Andrés Manuel López Obrador.

Acá te dejamos algunos ejemplos del divertido meme del momento.