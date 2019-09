Geraldine González es la nueva Miss Universo Chile

Este domingo se realizó la elección en el concurso Miss Universo Chile, y la flamante ganadora fue Geraldine González, quien será la encargada de representar al país en el certamen internacional.

18 fueron las participantes que realizaron diversas pruebas antes de la gran final en Punta Arenas.

La linda chiquilla que se quedó con la corona tiene 19 años, mide 1.75 cm y es estudiante de segundo año de derecho . Además desde marzo se encuentra en entrenamiento para ser parte de la Séptima Compañía de Bomberos de Conchalí.

«Mi tío bombero me salvó la vida. Me ahogué tomando leche y él me aplicó técnicas de reanimación que había aprendido en la Séptima Compañía de Bomberos de Conchalí. Él me inspiró a ser bombera», dijo Geraldine a LUN.

Acá te dejamos algunas imágenes: