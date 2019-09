Dama de honor llegó a la boda de su hermana disfrazada de dinosaurio

Se excusó diciendo que no era fanática de usar vestidos formales y que no tenía dinero para comprarse un atuendo para la ocasión

Las bodas suelen ser ocasiones para comprar y usar atuendos que difícilmente serán vestidos en otras ocasiones. La mayoría trata de llevar un look glamoroso, que sea admirado por los demás y que los haga lucir bien en las fotos, que quedaran para el recuerdo.

A menos que se trate de Christina Adams, de 38 años, quien siendo dama de honor de su hermana Deanna, de 40 años, fue vestida a la boda de esta con un atuendo totalmente fuera de norma. La mujer no encontró nada mejor que ponerse un disfraz de dinosaurio, sorprendiendo a la novia y a todos los presentes en la ceremonia.

Cuando Deanna vio a Christina llegar como un Tyrannosaurus rex, no le molestó, todo lo contrario, lo encontró lo más novedoso y divertido del mundo. Por su parte, la dama de honor de excusó diciendo que no era fanática de usar vestidos formales y que no tenía dinero para comprarse un atuendo para la ocasión. «Me tranquilizó al hacerme saber que podía elegir cualquier atuendo que yo escogiera», comentó.

«Estaba tratando de pensar en algo que estaría dispuesto a usar más de una vez y pensé: Bueno, ella dijo algo, y si estoy gastando más de 50 dólares, quiero que sea un disfraz de dinosaurio, porque son fantásticos y siempre he querido uno», agregó. Sobre la respuesta que tuvo de su hermana, contó que «le envié un mensaje de texto para que se riera, ¡sorprendentemente, estaba de acuerdo!».

Pese a eso, meses antes de la boda, Christina terminó comprando un vestido de 7 dólares en una tienda de segunda mano. Sin embargo, cuando llegó el momento de usar el vestido no le quedó bien y no le quedó otra opción que usar el disfraz de dinosaurio.

En el camino a casa, el día después de la boda, Christina compartió una foto de ella con el disfraz de dinosaurio en Facebook y escribió: «Cuando eres una dama de honor y te dicen que puedes usar lo que elijas… no me arrepiento de nada».

La publicación se volvió todo un éxito en las redes sociales, pues a la mayoría les pareció una elección muy original y divertida, mientras que otros elogiaron el buen sentido del humor de la novia por aceptarlo.