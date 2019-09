Joaquin Phoenix es uno de los candidatos para quedarse con el Oscar a Mejor Actor por su magistral interpretación en el Joker. La cinta, dirigida Todd Phillips ya se quedó con el León del Festival de Cine de Venecia y esta semana fue aclamada por la crítica tras su proyección en el Festival de Toronto.

Fue precisamente en este último festival en el que Phoenix recordó a su fallecido hermano River, quien según señaló, fue gracias a él que se convirtió en el actor que es hoy.

“Tenía unos 15, 16 años cuando River llegó a casa con una copia en VHS de El toro salvaje. Se sentó al lado mío y la vimos juntos. Al día siguiente me despertó y me hizo verla de nuevo. Ahí me dijo que tenía que empezar a actuar de nuevo”, dijo Phoenix.

River Phoenix era un prometedor actor que estuvo nominado al Premio Óscar y al Globo de Oro. Lamentablemente falleció en 1993 a la edad de 23 años por sobredosis de heroína, en la puerta de la discoteca The Viper Room, que por entonces pertenecía a Johnny Depp.

“No me lo preguntó. Me dijo que eso es lo que tenía que hacer. Ahora me siento en deuda con él porque la actuación me dio esta vida increíble que tengo”, señaló visiblemente emocionado.

Joaquin Phoenix recuerda a su hermano River Phoenix en la gala tributo del #TIFF19 : Cuando tenía 15 años, mi hermano llegó con un VHS de Raging Bull, me obligó a verla 2 días seguidos y me dijo que debía volver a actuar. Estoy en deuda con él…". pic.twitter.com/g9faUMN15n — Felipe Henriquez 🎥 (@pipevicioso) September 10, 2019

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: JOAQUIN PHOENIX REVELÓ QUE INTERPRETAR AL JOKER AFECTÓ SU MENTE