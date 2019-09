La enfermedad que devastó a Kim Kardashian: «Me estoy desmoronando»

Kim Kardashian no está pasando por un buen momento. La estrella de televisión y empresaria dio positivo en lupus luego de practicarse un test de anticuerpos.

“Me he sentido cansada, con náuseas y mis manos realmente se están hinchando. Siento que literalmente me estoy desmoronando”, dijo la esposa de Kanye West en su programa de televisión “Keepin’ Up With The Kardashians”.

Según se pudo ver en el programa, el médico llamó a Kim para informarle de los resultados de los exámenes, que arrojaron que tenía anticuerpos asociados al lupus y la artritis reumatoide. La llamada dejó devastada a la modelo que no pudo contener las lágrimas.

“Definitivamente es una sensación diferente a cualquier dolor que haya tenido antes. Siento esto en mis huesos. Está empezando a preocuparme realmente”, dijo según señala Clarín.

Sin embargo, el médico le explicó que los exámenes no quieren decir de forma concluyente que padezca de forma precisa las dos enfermedades, sino que tiene los anticuerpos, pero que podrían permanecer “dormidos” y permanecer así por siempre.