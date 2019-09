La gran diferencia entre el Joker de Joaquin Phoenix y el de Heath Ledger

El Joker de Heath Ledger en «Dark Knight» es considerada por muchos la mejor interpretación del villano. Los fanáticos la han situado por sobre Jack Nicholson y César Romero, pero eso podría cambiar. Porque Joaquin Phoenix y Todd Phillips han reinventado el personaje, para mostrarlo como nunca antes se ha visto.

Y es que además, existe una gran diferencia entre el Joker de Phoenix y el de Ledger. Phillips explicó la disimilitud entre el comediante fracasado que interpreta Joaquin y el agente del caos del Heath, la que se resume a los objetivos de cada uno. «No creo que el objetivo de Joker sea ver arder el mundo», explicó en una rueda de prensa tras la proyección de la cinta en el Festival de Cine de Venecia, donde recibió ocho minutos de ovaciones, recoge Cultura Ocio.

«Nuestro Joker tiene un objetivo completamente diferente en mente. Al principio de la película, él está sentado aquí obligándose a sonreír y a fruncir el ceño», agregó en referencia a cómo Arthur Fleck comienza el relato del Joker. «Es un tipo en busca de su identidad», añadió.

«Creo que se convierte, por error, en un símbolo, cuando él lo único que buscaba era adulación. Nuestro Joker Nunca buscó que el mundo se quemara. En cuanto a su pasado, aquí es algo diferente. Porque para él, ése no era su objetivo», sentenció Phillips, que considera que la motivación del Joker de Phoenix sólo es hacer reír a la gente de verdad.

«Él piensa que fue puesto en la Tierra para hacer reír a la gente de verdad y alegrar al mundo. Y tomó algunas malas decisiones en el camino, pero no, su objetivo no era ser el Joker. Creo que se convirtió en un líder equivocado, en un símbolo. Incluso Murray Franklin se lo dice, y Arthur le contesta ‘no, no soy político’. Simplemente no obtuvo lo que quería crear»,explicó Phillips.

El «Joker» llegará a los cines del mundo el próximo 4 de octubre, y lo hará galardonada, pues resultó ganadora del León de Oro en el Festival de Cine de Venecia.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: JOAQUIN PHOENIX REVELÓ QUE INTERPRETAR AL JOKER AFECTÓ SU MENTE