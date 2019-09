Según estudio que te limpien la casa es clave para ser feliz

Un estudio desarrollado por un equipo del ‘Harvard Bussiness School’ concluyó que las personas que le pagan a alguien para que limpie su casa son más felices.

Así es , tal cual lo lees ya que según la investigación publicada en ‘Proceedings of the National Academy of Sciences’, hombres y mujeres se sienten presionados por aprovechar su tiempo libre y bienestar.

Por esta razón es que costean servicios para ahorrar su tiempo en tareas domésticas, como la limpieza.

En esta investigación se trabajó con 4.500 voluntarios en Dinamarca, Canadá, EU y Países Bajos, a quienes se les preguntó sobre sus hábitos de limpieza en el hogar.

‘Si hay alguna tarea que genera temor con tan solo pensar en ella, probablemente valdrá la pena considerar si puede permitirse el lujo pagar para que alguien la haga por usted’, declaró una de las investigadoras.

Además les entregaron 40 dólares a los encuestados, dándoles la indicación de que lo gastaran en cine, compras, restaurante o servicios de limpieza para la casa.

Y, curiosamente, los voluntarios se vieron más animados con estas última opción, demostrando así que es la alternativa que los hace más felices, según los investigadores.

¿Qué te parece?