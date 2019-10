Este miércoles la actriz Yamila Reyna participó en el programa Tu vida, tu historia ocasión en que reveló una fuerte experiencia.

Resulta que la argentina confesó que fue víctima de acoso sexual por dos importantes personajes del espectáculo, aunque evitó dar sus nombres para no meterse en problemas

“La primera vez que me pasó fue con alguien a quién yo quería y admiraba mucho, lo tenía como una imagen paterna, porque yo venía comenzando en este trabajo”, manifestó, refiriéndose a un hombre que no es actor, pero que “es de peso muy fuerte en el país”, aseguró.

“Me trataba como a una hija”, continuó la comediante, afirmando que le brindaba un gran espacio para que pudiera desenvolverse. Pero, la relación se vino abajo cuando en una ocasión, él la llamó a su camarín, lugar en donde la acosó de forma física, dijo la actriz en el espacio de CHV.

“Me sorprendí porque no me lo esperé jamás, me largué a llorar y me fui, pero se volvió a repetir en una ocasión más, y en esa segunda vez, me puse a llorar como una niña de cinco años (…) y le pedí que no me hiciera eso porque estaba muy mal y que a él lo quería como un padre», confesó Yamila.

Tras este último episodio, la argentina contó que el sujeto no lo hizo más, pero que al poco tiempo la echaron del lugar donde trabajaba.

ESA NO FUE LA ÚNICA MALA EXPERIENCIA

Eso no es todo ya que la chiquilla afirmó que hace cuatro años-también en Chile-fue víctima de acoso por un exdirector de radio, aunque esta vez sí tuvo el carácter y la fuerza para detenerlo.

“Tuve las pelotas de decirle todo en la cara, que era un ‘viejo verde’, asqueroso, que no me iba a tocar un pelo en su vida”, sostuvo, agregando que “ese tipo de hombres son los que intoxican a las nuevas generaciones”, argumentó.

Sobre el desagrable momento la actriz dijo que sólo le contó a su madre y que no hizo la denuncia respectiva, debido al poder que ostentaban los acosadores. “Si denunciaba públicamente a esta persona, ¿a quién le iban a creer? Si yo era la argentina voluptuosa, vedette. Entonces uno no habla por miedo, vergüenza. Además, si hablaba en ese minuto mi papá era capaz de venir a Chile y matarlo», aseguró respecto al primer caso.

Ingresa aquí para ver el momento.