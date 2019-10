Al igual que lo han hecho todos los días los matinales siguen con su pauta enfocada en la contigencia nacional. Este miércoles, por ejemplo, «Contigo en la Mañana» contó con un diverso panel para hablar de la situación del país, donde destacó la presencia de Bessy Gallardo.

La egresada de Derecho se ha convertido en uno de los rostros del descontento social en Chile, por lo que ha sido invitada a diversos programas de TV.

Pero durante su visita al programa protagonizó un tenso momento con la conductora, Monserrat Álvarez. Esto luego de que la periodista hiciera referencia a un comentario que hizo Bessy en conversación con Osvaldo Andrade.

La democracia de hoy no es representativa. Sí es una democracia, pero en el papel. Hoy los que realmente ejercen la democracia son las organizaciones de la sociedad civil, las que sí trabajan para el pueblo», afirmó Gallardo.

Luego Monserrat le dio la palabra al político, preguntándole si estaba de acuerdo con quienes creen que no hay democracia en Chile, refiriéndose al comentario de la estudiante.

Bessy, de alguna manera, dice que la democracia de ahora no es democracia», comentó Álvarez, lo que causó una respuesta inmediata de la aludida. «Yo no estoy diciendo eso, no pongas palabras en mi boca», aseguró.

Si bien la periodista no respondió a Bessy en ese minuto, luego de que el exdiputado terminara de dar su opinión, Monserrat aclaró la situación con la invitada. «Bessy, tú me dijiste que esto no es una democracia representativa, yo no puse palabras en tu boca. Por eso le pregunté a Osvaldo y dijo que no estaba de acuerdo contigo», sentenció.