Fritanga y su llamado en redes: «Este es el verdadero reality»

El popular «personaje» Fritanga ha compartido en sus redes sociales que ha ido a marchar pacíficamente al igual que muchos por lo que de pasada ha hecho el llamado a la paz y manifestarse de manera pacífica.

«Aquí la gente está reuniéndose para marchar, pero pacíficamente. Basta de la violencia, que calme la cosa, que calmen las aguas. Póngale bueno, lo único que puedo decir, cuídense», fue parte de su expresión.

También el oriundo de Copiapó contó que cerca de las tomas de Andacollo los ciudadanos tenían problemas con el agua potable, ya que los camiones no estaban llegando a abastecer, por lo que decidió llevar bidones para ayudarlos.

«Estoy aquí desde las tomas. No están llegando los camiones para acá, la gente está reclamando. Llevamos unos bidones, quedamos ‘patos’ con el camión. Esto no es lucro, hay que ayudar, no están llegando las cosas» expresó el chiquillo.

El youtuber aseguró que esta realidad es el verdadero ‘reality’, porque son personas de mucho esfuerzos que deben trabajar de igual forma.

«Está todo seco para acá arriba, en las poblaciones altas. Aquí vive gente humilde, pero igual sale a ganarse el día a día en las mañanas, a luchar su vida. Aquí no está ni pavimentado. Este es el verdadero reality», dijo en uno de sus registros.