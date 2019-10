Rodrigo Alves, el brasileño conocido como el «Ken Humano» al parecer está pasando por un delicado momento según contó a un programa de TV italiano, donde confesó que está a punto de perder su nariz.

Así es, tal cual ya que en la oportunidad este chiquillo reveló que se ha sometido a más de 72 cirugías en su cuerpo y once en su nariz para parecerse a un Ken, además reconoció que tiene miedo a lo que pueda suceder, por lo que ya no se somete a cirugías, simplemente se realiza procedimientos no quirúrjicos para poder «mantener» su apariencia.

El hombre que ha invertido más de 500 millones de pesos se sinceró en el espacio: “Solía ​​ser un deseo, ahora es una necesidad. Tengo miedo, para ser honesto. Cada vez es más arriesgado que el anterior y me preocupa que los médicos no puedan arreglar mi nariz permanentemente”, argumentó.

Según analizaron especialistas, la nariz de «Ken humano» está tan dañada que incluso podría caerse.

Cabe recordar que el brasileño fue internado de urgencias por este mismo tipo de problemas, salvándose de la muerte en 2016.