Actores de ‘Breaking Bad’ se reencuentran en la premiere de ‘El Camino’

“Breaking Bad” ha sido una de las series más exitosas de todos los tiempos. Aunque ya han pasado varios años desde la emisión de su último capítulo, los fanáticos no la han olvidado y por eso es que recibieron con tanta alegría la noticia de que se estaba preparando una película que continuaría la historia.

“El Camino” es la cinta que todos están esperando y que Netflix estrenará en tan solo unos días (este viernes 11 de octubre). Por ello tanta expectación por saber lo que mostrará la cinta, que narra los hechos posteriores a la huida de Jesse Pinkman.

The cast of #BreakingBad, together again #ElCamino pic.twitter.com/3oz8kkHP8D

— Variety (@Variety) October 8, 2019