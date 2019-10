Desde que se conoció la ruptura de Liam Hemsworth y Miley Cyrus, muchos vieron en el actor a una víctima de la situación. Sobre todo porque fue la cantante quien se mostró más entera desde el principio, con una nueva relación y una felicidad que no fue bien vista.

Por el contrario, el actor se refugió en su Australia natal, junto a su hermano Chris y su familia. De a poco Liam ha vuelto a la vida normal y ha vuelto a trabajar en un nuevo proyecto.

Pero no solo eso, sino que además se le ha visto de la mano con una misteriosa mujer. TMZ publicó en exclusiva unas fotos de Hemsworth en Nueva York de la mano de una misteriosa chica que podría haberse convertido en su nueva novia.

Liam Hemsworth Holds Hands with Mystery Girl in NYC https://t.co/b5zEIkt51w via @TMZ

El actor fue fotografiado este jueves en el barrio de West Village paseando con su nueva acompañante. Otras de las fotografías los muestran sentados, comiendo en la terraza de un restaurante.

Liam Hemsworth pictured hand in hand with mystery woman two months after split with Miley Cyrus https://t.co/u8abs3SR7O pic.twitter.com/lNDDIkzvlZ

— View Nigeria (@ViewNigeria) October 11, 2019