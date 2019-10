Robert De Niro es una de las figuras públicas que más contrario se ha mostrado a Donald Trump. En una reciente entrevista, el actor de 76 años trató al presidente de Estados Unidos de “loco” y “gángster”.

“Estamos en un momento en este país donde tenemos a este sujeto que es como un gángster. él ha hecho cosas, ha dicho cosas sobre las que hemos dicho una y otra vez ‘esto es terrible’”, señaló el dos veces ganador del Oscar en conversación con el programa “Reliable Sources” de la cadena CNN.

De Niro se mostró impresionado de que a pesar de que, según su parecer, el país está en una situación terrible, Trump sigue sin que nadie lo detenga.

El actor también tildó de “loco” al mandatario estadounidense. “De alguna manera creo que está loco. Y el hecho de que Giuliani salga a disculparse por él es vergonzoso”, señaló.

Pero De Niro no se quedó ahí, ya que también señaló que Trump “no debe ser presidente y punto”.

“Fuck ‘em. Fuck ‘em.” Robert De Niro said regarding Trump, live on CNN 🇺🇸pic.twitter.com/gvylqrJFTU

