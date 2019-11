Contraloría ha oficiado a Carabineros por denuncias reiteradas de funcionarios que no se identifican

View this post on Instagram

Hoy, a un mes del estallido social, y después de las innumerables faltas a los DD.HH de carabineros, faltas en sus protocolos.. me encontré con esta linda sorpresa en Concepción. Será legal que funcionarios de @carabchile usen identificaciones falsas? Algunos simplemente no las usan, y sumado a eso, sus cascos no tienen número y usan pasamontaña, por lo que se hace casi imposible reconocerlos al momento de hacer una denuncia. Siéntete libre de compartir. @piensaprensa @frentefotografico @fotografxsconce