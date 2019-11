Daddy Yankee inaugura el primer museo del reggaeton

Como uno de los más importante exponentes de este género hace unos días Daddy Yankee inauguró el primer museo dedicado al reggaeton y quiso compartir imágenes de ese momento.

La exposición está ubicada en la Plaza de las Américas, en su país natal Puerto Rico, y según contó el artista la entrada será gratuita hasta enero del 2020.

Con el hashtag “#DaddyYankeeMuseum”, el puertorriqueño promocionó la exposición que según él abarca 743 metros.

“La historia del reggaeton empezó en 1991, al igual que la ropa, premios y memorabilia de los artistas”, escribió en Twitter, dando detalles sobre los objetos de interés que podrán ser encontrados en el museo.

The space of 8,000 square feet (743 square meters) features the history of reggaeton starting in 1991 as well as the artist’s clothes, awards and memorabilia. The museum will remain open through January pic.twitter.com/mUeHDmn0c2

