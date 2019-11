Entérate de las novedades que tendrá Netflix durante diciembre

Entre las series destacan la segunda temporada de You y El Elegido

Al igual que todos los meses Netflix compartió su catalogo de películas, series, documentales y animaciones que llegarán en diciembre, incorporando así una gran variedad de material.

En cuanto a las series, este mes agregarán Rebelde Way, la segunda temporada de You y la de Magia para humanos.

Las cintas que se incorporarán, en tanto, son Resident Evil 5, Manchester by the sea y Caracortada, entre otros.

Con este renovado catálogo podrás disfrutar de extensas maratones con tus series y películas favoritas.

Series

Colony: Temporada 3 (01/12/2019): Tras dejar la colonia, Will y Katie descubren que asentarse y llevar una vida normal es mucho más difícil de lo que esperaban.

Queen of the South: Temporada 3 (01/12/2019): Al fin libre para construir su imperio, Teresa debe enfrentarse a viejos y nuevos enemigos que amenazan su sueño y su vida.

Magia para humanos: Temporada 2 (04/12/2019): Divertido y auténtico, Justin Willman sorprende a la gente con trucos y números de magia fuera de serie. Nada por aquí, ¡nada por allá!.

V Wars (05/12/2019): Una enfermedad antigua transforma a las personas en vampiros. Y él es médico. Basada en los cómics de Jonathan Maberry y Alan Robinson.

Fuller House: Temporada 5 (06/12/2019): Jimmy y Steph llegan con el bebé y pronto se zambullen en el mundo de la paternidad. A no desesperar: ¡en esta casa sobran las manos para ayudar!.

Glow Up (06/12/2019): Quieren ser maquilladores profesionales y compiten por un premio genial. Look de famosos, efectos especiales y mucho más con una anfitriona de lujo.

El elegido: Temporada 2 (06/12/2019): Aguazul recibe gente de todo el mundo. Los médicos vuelven a la aldea, y una periodista promete contar la historia del elegido.

Un lugar para soñar (06/12/2019): Una enfermera practicante se muda a un pueblito del norte de California buscando tranquilidad, pero encuentra algo (y alguien) que la moviliza.

Días de Navidad (06/12/2019): Cuatro hermanas enfrentan los problemas y los secretos familiares enterrados en tres épocas diferentes durante la Navidad.

Rebelde Way (09/12/2019): El amor por la música une a cuatro adolescentes de una exclusiva escuela de Buenos Aires, a pesar de las diferencias sociales y económicas.

Soundtrack (18/12/2019): Drama musical romántico sobre las historias de amor que unen a un grupo ecléctico de Los Ángeles.

The Witcher (20/12/2019): El brujo Geralt, un cazador mutante de monstruos, lucha por encontrar su lugar en un mundo donde las personas suelen ser más malvadas que las bestias.

The Kids Are Alright: Temporada 1 (20/12/2019): Una familia católica de origen irlandés cría a sus ocho hijos en las afueras de Los Ángeles durante los agitados años setenta.

Perdidos en el espacio: Temporada 2 (24/12/2019): En la temporada 2, la familia Robinson continúa perdida en el espacio, en su lucha para sobrevivir y escapar de todo peligro.

You: Temporada 2 (26/12/2019): En la temporada 2, Joe se esconde de su ex en L.A. ¿Podría lidiar con su pasado y empezar de nuevo, esta vez con la mujer adecuada?

El vecino (31/12/2019): Un superhéroe inesperado debe lidiar con la adultez, los villanos y una novia sospechosa. Basada en el cómic de Santiago García y Pepo Pérez.

Películas

Guerra de razas (01/12/2019): Un joven agente del FBI debe exponer a un grupo terrorista de derecha sospechoso del robo de componentes para bombas sucias.

Resident Evil 5: La venganza (01/12/2019): Un virus de la Corporación Umbrella transforma a las personas en legiones de muertos vivientes, y la raza humana tiene una única esperanza: Alice.

Thug Life (01/12/2019): Cuatro amigos planean engañar a gente rica para hacer dinero rápido. Sin embargo, un giro desafortunado hace que se los tache de terroristas.

El hombre araña 3 (01/12/2019): Peter Parker parece tenerlo todo controlado, el amor y sus dotes de superhéroe, pero algo cambia cuando aparece su lado oscuro.

Entrevista con el vampiro (01/12/2019): Las vidas de tres vampiros se interconectan a lo largo de los siglos en esta historia de traición, amor, soledad y hambre.

Un príncipe de Navidad: Bebé real (05/12/2019): El mejor regalo de Navidad para Aldovia es un bebé real. Antes, la reina Amber debe ayudar a encontrar un tratado de paz que desapareció.

Extremadamente cruel, malvado y perverso (05/12/2019): Drama basado en la relación real entre Ted Bundy y Liz, una madre soltera que se enamora del asesino serial y pasa años negando sus crímenes.

Historia de un matrimonio (06/12/2019): Historia sobre un matrimonio que se termina y una familia que sigue unida. Del nominado al Óscar Noah Baumbach, con Scarlett Johansson y Adam Driver.

Transformers: El último caballero (09/12/2019): Óptimus Prime da un giro siniestro, pero Cade Yeager se une a un grupo de autobots para detener un plan malvado para destruir la Tierra.

Escuadrón 6 (13/12/2019): Seis elegidos de todo el mundo borran su pasado para cambiar el futuro. ¿Lo mejor de estar muerto? Luchar contra el mal sin que nada pueda detenerte.

Un refugio inesperado (15/12/2019): Cuando los nazis invaden Polonia, los guardianes del zoo de Varsovia colaboran para salvar a cientos de judíos de los horrores del Tercer Reich.

Manchester junto al mar (15/12/2019): Un tipo solitario tiene que hacerse cargo de su sobrino de 16 años. Al regresar a su pueblo natal, debe enfrentar su doloroso pasado.

Salvajes (16/12/2019): Elena, líder del cártel de la droga, quiere apoderarse del cultivo de Ben y Chon. Ellos se alían con un agente de DEA y contraatacan.

Scott Pilgrim vs. los ex de la chica de sus sueños (16/12/2019): Una chica soñadora que hace repartos a domicilio cautiva el corazón de Scott, pero él deberá enfrentar a sus siete exnovios para ganar su amor.

Dragón rojo (16/12/2019): La historia previa a El silencio de los inocentes presenta a Edward Norton como un investigador que recurre a Hannibal Lecter para resolver un caso.

Caracortada (16/12/2019): Un traficante de drogas de Florida comete el error de consumir su propia mercancía en esta cruda versión de Brian De Palma de la película de 1932.

Ligeramente embarazada (16/12/2019): La historia entre Alison y Ben debió quedar en una noche de fiesta…, pero se extendió 9 meses. Ahora intentan conocerse gracias a su pequeño error.

Los dos papas (20/12/2019): El retrato íntimo de un momento clave en la historia de la Iglesia católica. Dirigida por Fernando Meirelles, con Anthony Hopkins y Jonathan Pryce.

Como caído del cielo (24/12/2019): Pedro Infante recibe otra oportunidad en la Tierra para resarcirse de sus correrías con las mujeres y ganarse el cielo. En el cuerpo de un imitador.

Documentales y especiales

La guerra de las 24 horas (03/12/2019): Una rivalidad entre Henry Ford II, de la Ford Motor Company, y Enzo Ferrari desata el enfrentamiento automovilístico más intenso de la historia.

Asesino confeso (06/12/2019): Docuserie que investiga la verdad sobre las confesiones del asesino serial Henry Lee Lucas, que declaró haber cometido muchos más crímenes.

Michelle Wolf: Joke Show (10/12/2019): Michelle Wolf arrasa con un nuevo especial de stand up filmado en Nueva York en 2019.

Después de la redada (19/12/2019): Tras una redada masiva contra los inmigrantes de un pueblo en Tennessee, abundan la angustia y las preguntas sobre la fe, la justicia y la humanidad.

John Mulaney y la pandilla del táper (24/12/2019): John Mulaney hace un divertido especial de variedades sobre temas de adultos con la ayuda de unos amiguitos. ¡Risas para todo público!.

Kevin Hart: Don’t F**k This Up (27/12/2019): Esta docuserie acompaña las andanzas del comediante Kevin Hart durante la gira de su stand up Irresponsible.

The Degenerates: Temporada 2 (31/12/2019): En la temporada 2 de esta serie de stand ups, otros seis comediantes exploran el lado burdo y salaz de la comedia.

Niños y familia

DC Super Hero Girls: Temporada 1 (01/12/2019): Las superadolescentes Mujer Maravilla, Supergirl, Bumblebee, Batichica, Zatanna y Linterna Verde luchan contra el crimen, los deberes y los romances.

Miraculous: Las aventuras de Ladybug: Temporada 2 (Parte 1) (01/12/2019): Marinette busca cómo acercarse a Adrien, pero Ladybug y Cat Noir están ocupados con el caos que causa Hawk Moth.

Miraculous: Las aventuras de Ladybug: Temporada 2 (Parte 2) (01/12/2019): Ladybug y Cat Noir protegen a los ciudadanos de París frente a una araña gigante, sus propios sueños y el último plan de Hawk Moth para destruirlos.

My Little Pony: El mejor regalo (01/12/2019): Los ponis se contagian del espíritu navideño, organizan un intercambio de regalos y buscan el obsequio perfecto en todo Equestria.

Equipo Kaylie: Parte 2 (02/12/2019): ¿Quieres más aventuras con mucho brillo y glamour? Prepárate porque Kaylie y los Puercoespines son cada vez mejores… ¡en meter la pata!

Spirit – Cabalgando libre: Una Navidad con Spirit (06/12/2019): Lucky y su grupo quedan varados por culpa de una supertormenta de nieve. ¿Podrán llegar a casa antes de Navidad?

Reunión familiar navideña (09/12/2019): ¡Se acerca la Navidad! M’Dear y sus hermanas se concentran en la competencia de canto de la iglesia mientras el abuelo enseña una valiosa lección.

Dr. Seuss’ El Lórax: En busca de la trúfula perdida (16/12/2019): En esta adaptación del clásico de Dr. Seuss, Lórax debe impedir que el Una Vez arruine el medioambiente por dinero para su beneficio inmediato.

LEGO Batman: La película (23/12/2019): Cuando un grupo de villanos legendarios siembra el caos en Gotham City, Batman debe aprender a trabajar en equipo para salvar el día.

Rápidos y furiosos: Espías al volante (26/12/2019): Un grupo de adolescentes se infiltra en una liga de automovilismo de élite bajo el mando de una perversa organización que planea dominar el mundo.

Alexa & Katie: Temporada 3 (30/12/2019): En la temporada 3 de esta serie adolescente, Alexa trata de dejar atrás el cáncer, y Katie necesita de todo el apoyo que pueda darle su mejor amiga.

Anime

No Game No Life (01/12/2019): En la primera temporada, dos gamers entran a una realidad virtual donde ponen a prueba sus habilidades para vencer seres fantásticos y otras bestias.

Karakai Jouzu no Takagi-san: Temporada 2 (06/12/2019): Nishikata cursa el segundo año y todavía intenta darle a Takagi un poco de su propia medicina, pero falla una y otra vez. No está muerto quien pelea.

Your Name (06/12/2019): Una chica del campo comienza a despertar en el cuerpo de un joven de la ciudad que tiene la vida que ella siempre soñó.

Psycho-Pass (15/12/2019): En un mundo futurista, donde el coeficiente criminal se mide con un encefalograma, un policía novato busca al peor bandido que engañó al sistema.

Psycho-Pass 2 (15/12/2019): Un nuevo inspector policiaco busca traer justicia a un mundo futurista, donde el gobierno utiliza algoritmos para determinar tendencias criminales.

CAROLE & TUESDAY: Parte 2 (24/12/2019): Con la fama repentina, Carole y Tuesday encaran nuevos desafíos y se enfrentan a Angela. El negocio de la música no es fácil.

La vida desastrosa de Saiki K.: El despertar (30/12/2019): Kusuo y su grupo de amigos autoproclamados vuelven con más desventuras. Esto de tener poderes psíquicos empeora cada temporada.