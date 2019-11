Personaje de Paul Walker volverá a «Rápidos y Furiosos 9»

En noviembre de 2013 el mundo del cine y el espectáculo recibió una lamentable y trágica noticia: la muerte de Paul Walker, el actor que se hizo mundialmente conocido por su personaje de Brian O’Conner en la saga “Rápido y Furioso”.

A siete años de su partida, son cada vez más fuertes los rumores de que su personaje vuelva para la novena entrega de la exitosa saga. Así lo señaló el sitio LADbible, quien además consultó al periodista de espectáculos Daniel Richtman.

“Me mandaron una nueva lista de casting para algo y contiene grandes noticias que estoy seguro van a ser controversiales. No estoy seguro de cómo me siento, pero ya veremos”, dijo en su cuenta de Twitter.

It's been long enough. They are bringing back Paul Walker's character, Brian, to FF9. https://t.co/320dprmC1S

Sin embargo, la noticia no alegró a los fanáticos, ya que la figura de Walker es recordada con cariño y saben que el espíritu original de la historia se ha ido perdiendo. De hecho, muchos culpan a Dwayne “La Roca” Johnson de haber roto el ambiente que había en el elenco, donde muchos la consideraban una verdadera familia.

La cinta, que se estrenará en mayo de 2020, será dirigida por Justin Lin, quien ya estuvo a cargo de la tercera, cuarta, quinta y sexta película de la saga.

It’s an official #F9 Wrap! This is by far the most ambitious film of the series and I am forever grateful to our amazing crew from London, Edinburgh, Tbilisi (Georgia), Phuket & Krabi (Thailand), and Los Angeles. pic.twitter.com/ggFGxwHuz7

