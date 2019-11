Si algo se ha mantenido igual desde el fatídico accidente de Michael Schumacher en los Alpes mientras esquiaba, es el secretismo con el que su familia resguarda la verdad sobre el estado de salud del excampeón de Fórmula 1.

Ya han pasado casi seis años desde ese trágico incidente y pocas son las novedades sobre el piloto. Ahora la esposa del Kaiser, Corinna Schumacher, rompió el silencio en una entrevista con She’s Mercedes Magazine, en la que explicó los motivos de todo el misterio en torno a su marido.

«Estamos haciendo todo lo posible para ayudarle, pueden estar seguros», dijo la esposa del heptacampeón. Además explicó el motivo de todo el secretismo se debe a una petición de Schumacher. «Solamente estamos siguiendo la voluntad de Michael de mantener en secreto su estado de salud». La familia cumple a la perfección con las peticiones del piloto y por ello el estado del alemán sigue siendo una incógnita. «Él lo hizo todo por mí. Tengo que darle las gracias por todo esto», explicó Corinna.

En el afán de cumplir los deseos de su esposo, la mujer ordenó que se levantaron muros altos alrededor de su casa para evitar que se pueda obtener una imagen de su estado actual. Incluso vio como había drones que sobrevolaban su jardín para lograr una instantánea, sobre todo cuando se supo que ella paseaba a su marido en silla de ruedas por el jardín de la mansión. «Desgraciadamente Corinna no me permite verle. Seguramente tenga miedo de que me dé cuenta de inmediato de lo que está sucediendo y haga pública la verdad», declaró recientemente Willi Weber, ex mánager del piloto.

Las últimas confesiones que salieron a la luz sobre el estado del alemán fueron declaraciones de su antiguo jefe en Ferrari, Jean Todt y filtraciones de un testigo anónimo que aseguraba que estaba consciente. El periódico francés Le Parisien aseguró que Schumacher había ingresado en el Hospital Europeo Georges Pompidou de París para recibir un «tratamiento secreto». El mismo medio especificó recientemente, a través de una fuente anónima, que el germano del mundo de Fórmula 1 «estaba consciente».

«No hay noticias, excepto que Michael está luchando para mejorar la situación todos los días. Debemos acompañarlo en esta batalla, apoyar a su esposa, Corinna, que es una mujer fantástica que cuida de él y de sus hijos, respetando sus deseos al máximo. He leído cosas increíbles y, como siempre, los que saben, no hablan y los que no saben, hablan. Yo soy de los que sí saben», confesó Todt.