Después de dos años alejada de los escenarios, este domingo Selena Gomez regresó para presentarse en los premios American Music Awards. Sin embargo, su actuación, que fue además la de apertura del show, no cumplió con las expectativas y ha sido duramente criticada.

Durante la interpretación de la canción «Lose you to love me», que habla sobre su relación tóxica con Justin Bieber, Selena se mostró nerviosa y la voz se le fue varias veces hasta el punto de desafinar más que notablemente. Ella continuó y hasta sacó fuerzas para mantener su actitud y rostro sonriente, pero lo cierto es que la canción no estaba sonando bien.

Luego vino el cambio de atuendo, la aparición de las bailarinas sobre el escenario y el ritmo de «Look at her now», el segundo adelanto de su nuevo disco, que también es una revelación sobre su tortuosa relación con el canadiense. En esta parte, Gomez logró remontar. La artista fue ovacionada por el público, sobre todo por sus amigas, Taylor Swift y Halsey, que lo dieron todo bailando mientras Sele llenaba el escenario de música y color.

Esta segunda actuación, que no tenía nada que ver con la primera, muy intimista, hizo que Selena hiciera justicia a su talento. Eso sí, las redes sociales se llenaron de comentarios donde criticaron su actuación en los AMAS. «Ha sido vergonzoso. No podía ni cantar ni bailar. Tantos artistas maravillosos y ustedes pones a esta señora para abrir los AMAS», escribió un usuario.

Pero Selena tiene una fanaticada que la apoya siempre. Esos seguidores han querido destacar la valentía de la artista para volver a los escenarios, después de un periodo tan oscuro en su vida.