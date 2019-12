Al parecer ha y personas que aún no entienden lo que significa faltar el respeto a alguien como por ejemplo un corredor que ha hecho noticia y no precisamente por algo positivo.

Resulta que el atleta obtuvo una suspensión de por vida tras darle una palmada en el trasero a la reportera Alex Bozarjian mientras se encontraba realizando un despacho en vivo para la WSAV-TV del Maratón de Savannah en Estados Unidos.

Los organizadores de la carrera identificaron al agresor de la mujer en menos de un día y lo vetaron para participar en pruebas deportivas.

La afectada compartió una imagen en Twitter con el texto: «Al hombre que me tocó el culo en directo en televisión esta mañana… Me has violado y me has avergonzado. ¡Ninguna mujer debería tener que soportar esto en el trabajo o en cualquier lugar!».

Check out this jerk smacking a @WSAV reporter’s ass live on air. And sorry, that’s my kiddo making horribly timed weird noises in the background. pic.twitter.com/6tzi6P1Jbo — Tonya (@GrrrlZilla) 7 de diciembre de 2019