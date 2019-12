El general Arturo Merino, comandante en jefe de la Fuerza Aérea, explicó el motivo por el cual no haber funcionado el sistema de alerta del Hércules C-130, avión de la FACH que desapareció este lunes.

Sobre esto Merino precisó que el sistema en cuestión “actúa por el impacto de la aeronave, con una cierta cantidad de G”.

Además la autoridad añadió que “muchas veces cuando los impactos son demasiado fuertes en el agua, y el avión se hunde rápidamente, no alcanza a emitir señal. Esa puede ser una posibilidad”.

Consultado sobre el proceder de la Fuerza Aérea respecto a la investigación de oficio anunciada por la Fiscalía de Magallanes, Arturo Merino sostuvo que será “completamente abierta, transparente y vamos a apoyar”.

Condición climática

Previo en la jornada, el general Merino explicó que las condiciones del tiempo no son las más óptimas, asegurando que “el Mar de Drake es uno de los mares más complejos, allí hay una profundidad del mar por sobre los 3.500 metros, las condiciones meteorológicas que tenemos no son de las mejores, con meteorología adversa, mala visibilidad, las condiciones del mar no han sido las mejores, hay olas entre 2 a 6 metros, pero no perdemos esperanza”.

En el punto de prensa, donde también participó el ministro de Defensa, el comandante de la FACH expresó que “para la Fuerza Aérea de Chile es una situación sumamente compleja, pero esto no quiere decir que vamos a bajar los brazos y vamos a seguir en la búsqueda de nuestros compatriotas”.

“Ese avión es muy importante para la Fuerza Aérea y para el país, el C-130 trae ayuda a nuestros conciudadanos, actúa en tiempos de catástrofe, entregando ayuda humanitaria, es un avión de una gran capacidad, arriba iban dos pilotos de mucha experiencia”, agregó Merino, enfatizando en que el comandante del avión tenía más de 2 mil horas en aeronaves de este tipo, y el piloto más de 3 mil.