Hace algunos se dio a conocer la información que días Alberto Zará, actor conocido por trabajar en Los Venegas estaba atravesando un complejo estado de salud: tiene problemas en el oído medio y además es adicto al alcohol.

Tras conocerse esto distintos medios han hablado del tema y así lo hizo Contigo en La Mañana ya que emitió una nota y conversó con el artista de 57 años, quien reconoció que tenía problemas con el alcohol y tenía deseos de mejorarse. “Quiero tener plata suficiente para mis hijas y para recuperar la dignidad que perdí”, explicó.

Luego de esto el programa tuvo un contacto en directo con Mauro Larrea, su amigo más cercano y quien está a cargo de él, y su hermana Claudia Zará, quienes relataron en más detalles la situación del actor.

Fue en este contexto cuando inesperadamente los animadores anunciaron que nuestro locutor Daniel Fuenzalida llamó al programa para prestarle ayuda a Alberto. Él también ha sufrido de adicción y actualmente es director de un centro de rehabilitación.

“Cuando nosotros iniciamos un proceso de rehabilitación, siempre estamos en negación. Pensamos que esta enfermedad de las adicciones nunca nos va a pasar, que la persona de al lado está mucho peor que nosotros y no lo asumimos, no nos dejamos ayudar”, explicó.

Tras esto dio la idea de motivar al actor a que acuda a su primera terapia. “Nosotros brindamos un programa ambulatorio, intensivo, donde su primera misión es conocerse, conocer su enfermedad que lo acompañará toda la vida”, comentó.

Larrea le dio las gracias a Daniel pero se mostró preocupado ya que no sabía qué hacer si Alberto no quería asistir al centro. “Es muy inteligente, sabe que no lo pueden obligar”, recalcó.