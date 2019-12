Esposo de Javiera Suárez la recuerda a seis meses de su partida

Fue el 12 de junio de este año que la periodista Javiera Suárez falleció luego de haber sido diagnosticada hace tres años con cáncer. La noticia causó gran conmoción a nivel país, así como a sus cercanos.

En ese contexto, este 12 de diciembre el esposo de la periodista quiso recordar a su esposa a seis meses de su partida. A través de su cuenta de Instagram, Cristián Arriagada compartió una emotiva postal junto a su hijo Pedrito Milagros y el perrito que los ha acompañado este último tiempo. Los tres se encuentran en el cementerio, visitando a Javiera.

El médico acompañó la imagen con un mensaje cargado de emoción. Primero Cristián citó una famosa frase del libro «El Pincipito»; luego contó una anécdota sobre la reacción de su hijo al decirle que irían a ver a la mamá.

‘Solo con el corazón se puede ver bien; lo esencial es invisible a los ojos’. Así explicaba el zorro a el Principito que lo importante a veces escapa a los sentidos y requiere de el corazón para hacerse evidente… «, partió escribiendo el esposo de Suárez.

Luego agregó: «Han pasado ya 6 meses de tu partida y cuando le dije a Pedrito en el cementerio que veníamos a visitar a la mamá me miró sorprendido y me dijo ‘papá, la mamá no está acá, está en el cielo. Este es el jardín de la mamá…’».

Finalmente el médico concluyó: «Qué maravilla es la simpleza de los niños y qué fortuna tenemos de poder verlos ser. Javierita, te extrañamos mucho, pero seguimos adelante confiados en que estás mirándonos y pronto nos volveremos a ver. Te queremos!!».