Ganó la Lotería, compró su club favorito de fútbol y lo regaló a los hinchas

Ahora los fanáticos del Partick Thistle podrán tomar las decisiones sobre el futuro del club ya que tendrán mayoría en la mesa directiva.

Colin Weir es un escocés que en 2011 hizo historia en su país la ganar el poso de lotería más grande en la historia de ese concurso. El hombre, por ese entonces de 63 años, se llevó para la casa nada menos que 208 millones de libras, es decir, un poco más de 270 millones de dólares.

Weir se dedicó a invertir parte de su fortuna en negocios relacionados con la construcción, además de realizar donaciones a obras benéficas y ayudar a familiares y amigos.

Pero el hombre es un fanático del fútbol, al punto de que hace dos años pagó de su propio bolsillo la deuda de 11 millones de dólares que tenía sumido en una crisis financiera a Partick Thistle, el club de sus amores y el tercer más importantes después del Celtic y Glasgow Rangers.

Pero los resultados de su club no han sido los mejores. Descendió a segunda división donde no ha tenido un buen desempeño, al punto de que arriesga caer en tercera división.

Pero el amor de Weir por el equipo no tiene límites. Esto por que al enterarse de que un consorcio chino tenía planes de quedarse con parte de las acciones del club, decidió convertirse en el accionista mayoritario al adquirir el 55% de los papeles del Partick Thistle.

Pero lo más sorprendente de todo es que no se quedó con las acciones, sino que decidió regalar esta participación mayoritaria a los hinchas del equipo, según señala BBC.

Se espera que el traspaso se realice durante diciembre donde los hinchas podrán tomar las decisiones sobre el futuro del club, al tener mayoría en la mesa directiva.

Los hinchas están bajo la agrupación de simpatizantes llamada “Thistle For Ever”, la que convenció a Weir de invertir en el club de sus amores. “Thistle for Ever plantó el pensamiento de la propiedad de los fanáticos como una opción real en mi mente”, señala.