¿Qué son los «Condones USB» y cómo se utilizan?

Todos saben lo que es un condón lo hayan utilizado o no, pero ¿un condón USB? suena bastante extraño ¿verdad?. Pero al parecer no se trata de lo que estás pensando si no que es más bien un protector o bloqueador de datos USB (de ahí el nombre) y ahora teconta,os de qué se trata y de qué peligros de protege .

En si no se trata de un artefacto nuevo ya que se inventó en 2013 y ha servido para proteger los datos de las personas desde entonces, pero ahora te explicamos cómo funciona.

Pareciera que las baterías de los teléfonos cada vez duran menos, por eso es tan común ver puertos USB por todas partes, es decir, en los hoteles, los centros comerciales, los aeropuertos y hasta en los medios de transporte: aviones, autobuses y trenes. No obstante, encierran un peligro del que probablemente nadie te había hablado.

Aunque suena como una cinta de ficción, los hackers o cibercriminales pueden acceder a nuestra información e invadir nuestra privacidad a través de los conectores, ¿cómo? de acuerdo con el asistente de la Fiscalía del Condado de Los Ángeles, Luke Sisak:

“Los criminales instalan un programa malicioso en los puertos de carga de las estaciones que infectan teléfonos y otros dispositivos de usuarios desprevenidos».

A esto se le conoce como ‘juice jacking’ y es por ello surgieron los coloquialmente conocidos como ‘condones USB’.

Estos adaptadores cuentan con un puerto de entrada y otro de salida, que permiten la alimentación de energía, pero impiden el intercambio de datos, luego entonces, con tan sólo 10 dólares (aproximadamente) te proteges de un posible ataque del que pueden obtener información sensible como: los datos de tu cuenta bancaria, de tu pasaporte o la dirección de tu casa.

Además hay que destacar que hasta el 2018, el segundo sector más vulnerado era el de transportes, así que lo mejor es evitar el uso de estos conectores y optar siempre por las cargas directas de corriente, no obstante, cargar siempre con un cargador portátil de emergencia o un condón USB, podría ser suficiente para salvarte de un hackeo.