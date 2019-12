Se sabe que uno de los «enemigos» de Greta Thunberg es Donald Trump, quien además calificó de ridícula la elección de la chiquilla como «persona del año»

Así es ya que presidente escribió en Twitter: «Ridículo. ¡Greta debe trabajar en el control de su ira y luego ir a ver una buena película antigua con un amigo! ¡Relájate Greta, relájate!«.

So ridiculous. Greta must work on her Anger Management problem, then go to a good old fashioned movie with a friend! Chill Greta, Chill! https://t.co/M8ZtS8okzE

La joven que está en España por la COP 25 no se hizo esperar y cambió de inmediato su biografía en Twitter burlándose de las palabras del mandatario y escribiendo (lo mismo que él dijo): «Una adolescente trabajando en su problema de manejo de ira. Actualmente relajándose y mirando una buena película antigua con un amigo«.

Algo parecido había pasado en septiembre, cuando Trump de manera irónica escribió «Parece una niña muy feliz que espera un futuro brillante y maravilloso. Tan agradable de ver«. Esto tras el discurso de la joven en la Cumbre de Acción Climática de la ONU.

She seems like a very happy young girl looking forward to a bright and wonderful future. So nice to see! https://t.co/1tQG6QcVKO

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 24 de septiembre de 2019