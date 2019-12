El presidente de Estados Unidos dijo que debe trabajar en su problema de manejo de la ira “y luego ir a una buena película”.

La joven sueca Greta Thunberg es sin duda uno de los personajes que irrumpió este 2019 y que trajo un mensaje claro para la humanidad: hacerse cargo de la crisis climática que está atravesando el planeta.

Es por ello que la revista Time eligió a la activista de 16 años como “persona del año”, convirtiéndose así en el personaje más joven en recibir este reconocimiento.

“El cambio significativo rara vez ocurre sin la fuerza galvanizadora de los individuos influyentes, y en 2019, la crisis existencial de la Tierra encontró una en Greta Thunberg”, señaló Edward Felsenthal, editor de la revista.

Sin embargo, uno que no estuvo de acuerdo fue el presidente de Estados unidos, Donald Trump, quien calificó de ‘ridícula’ la elección de Thunberg por parte de la revista estadounidense.

“Tan ridículo. ¡Greta debe trabajar en su problema de manejo de la ira y luego ir a una buena película a la antigua con un amigo! ¡Relájate, Greta!”, escribió el mandatario a través de su cuenta de Twitter.

So ridiculous. Greta must work on her Anger Management problem, then go to a good old fashioned movie with a friend! Chill Greta, Chill! https://t.co/M8ZtS8okzE — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 12, 2019

Este tipo de ataques del líder estadounidense hacia la joven activista no es nuevo y es sabido que ambos no tienen buena relación. En septiembre pasado Trump ya había ironizado con el potente discurso que Thunberg dio en la ONU y donde emplazaba a los líderes mundiales para que se hicieran cargo de la crisis política.

“Parece una joven muy feliz que mira hacia un futuro brillante y maravilloso. Qué lindo de ver!”, escribió el líder estadounidense en su cuenta de Twitter.

She seems like a very happy young girl looking forward to a bright and wonderful future. So nice to see! https://t.co/1tQG6QcVKO — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 24, 2019

Actualmente Thunberg es una de las invitadas estelares de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP25) que se está realizando en Madrid.