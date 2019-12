La banana pegada a la muralla que cuesta más de 100 mil dólares

Se trata de la obra “Comedian” del artista italiano Maurizio Cattelan, que se está exhibiendo en la Art Basel Miami Beach en Estados Unidos.

El arte contemporáneo muchas veces es difícil de entender por el común de las personas, quienes no siempre tienen las herramientas o conocimientos para comprender completamente el mensaje del artista o lo que quiere provocar en el espectador.

Además, hay obras que pocos entienden su significado pero aun así se pueden vender en miles de dólares. El ejemplo más reciente es el de una puesta en escena del artista italiano Maurizio Cattelan, que consiste en una banana pegada con cinta a la muralla y que tiene un valor de 120.000 dólares.

La obra está en la Art Basel Miami Beach en Estados Unidos y es la primera que presenta después de 15 años. Se titula “Comedian” y reflexiona precisamente sobre el valor que las personas le dan a este tipo de objetos.

¿Crees que es mucho dinero y que nadie lo comprará?

Lo cierto es que la que está en el Art Basel Miami Beach es la versión original, pero hay dos pruebas anteriores que ya se vendieron por 120.000 dólares cada una.

Por ello, aunque muchas veces parezca ridículo desembolsar esa cantidad de dinero, hay gustos y demanda para todo. Ya lo hizo hace varia décadas atrás Marcel Duchamp, artista francés que sorprendió a todos al colocar en una exposición un urinario.

The piece of fruit taped to a wall at @ArtBasel in Miami Beach "offers insight into how we assign worth", @galerieperrotin says https://t.co/PBso7lvEVU

— The Art Newspaper (@TheArtNewspaper) December 4, 2019