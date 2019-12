“Por lo general, digo: ‘Lo siento mucho, no hoy’”, dice la actriz de 27 años, quien interpreta a “Rey” en la última trilogía del universo creado por George Lucas.

Daisy Ridley saltó a la fama tras interpretar al personaje de “Rey” en el episodio VII de Star Wars, “El despertar de la Fuerza” en 2015. Es la protagonista de la última trilogía del universo creado por George Lucas y que culmina con The Rise of Skywalker, cinta que se estrenará en un par de semanas.

Aunque viene de una familia de artistas, ella prefiere caminar por la vida como una persona común y corriente, además de mantenerse alejada de las redes sociales y todo lo que ello conlleva.

La actriz de 27 años es muy celosa de su privacidad como de su bienestar mental, por lo que siempre piensa dos veces antes de ir a un lugar público, ya que sabe que tendrá que lidiar con los fanáticos y la prensa.

De hecho, Ridley se niega a tomarse fotografías con los fanáticos, ya que siempre ha intentado mantener bajo control su vida personal. Una forma es tener bien alejadas las redes sociales y los medios de su vida íntima.

“Por lo general, digo: ‘Lo siento mucho, no hoy’”, dijo la actriz en Radio Times, para explicar cómo hace para evitar las selfies con los admiradores.

La actriz dice que prefiere mantener su vida privada fuera de la exposición mediática y sabe que las redes sociales atentan contra eso. “No quiero que todos sepan de inmediato dónde estoy. Sé que la gente comparte [sus selfies] inmediatamente, así que soy muy consciente de la privacidad de esa manera”, agregó.

Ridley dice que está siempre preocupada de su salud mental y puso como ejemplo una oportunidad en la que tenía entradas para ir al Cirque du Soleil y prefirió no asistir.

“Pensé: ‘Aunque la gente no me va a mirar, si alguien lo hace, no estoy en el estado de ánimo adecuado para lidiar con eso’. Así que no fui. Es una pena, pero a veces tienes que escuchar lo que te dice tu cuerpo”.

El estreno de “The Rise of Skywalker” se espera para el 20 de diciembre y será la cinta que pondrá término a la historia que George Lucas inició hace más de 40 años.