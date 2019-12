Después de más de cuatro meses de estar viajando por el mundo, finalmente la joven activista Greta Thunberg regresa a su natal Suecia. Sin embargo, su viaje no estuvo exenta de polémica y esta vez se inició por una fotografía que publicó en su cuenta de Twitter.

“Viajando en trenes llenos a través de Alemania. ¡Y finalmente estoy de camino a casa!”, escribió Thunberg junto a una imagen en la que aparece sentada en el suelo junto a una gran cantidad de maletas y bolsos.

La fotografía, que corresponde a su viaje entre Frankfurt a Hamburgo y que hizo con la compañía Deutsche Bahn, generó la reacción inmediata de los usuarios de las redes sociales.

“Bienvenida a Alemania, el transporte público aquí es un caos”, escribió un usuario de Twitter, evidenciando la molestia y críticas que ha recibido la compañía durante el último tiempo.

Por años el servicio de trenes en Alemania había sido destacado y aplaudido por su puntualidad y buen servicio. Sin embargo, de un tiempo a esta parte, la compañía ha sido cuestionada por su falta de puntalidad y recurrente cancelación de viajes.

Por su parte Deutsche Bahn sugirió que Thunberg podría no haber pasado todo el tiempo sentada en el suelo, ya que ella al igual que su equipo tenían pasajes en primera clase.

En otro tuit, la compañía señaló a la joven activista que “hubiera sido aún más agradable si también hubieras informado lo amable y competente de nuestro equipo que te dio tu asiento en primera clase”.

Finalmente Thunberg aclaró que su mensaje nunca fue una crítica al servicio de trenes y que los trenes estén llenos es una buena señal que hay que destacar.

“Esto no es un problema, por supuesto, y nunca dije que lo fuera. ¡Los trenes llenos son una gran señal porque significa que la demanda de viajes en tren es alta!”, señaló.

Traveling on overcrowded trains through Germany. And I’m finally on my way home! pic.twitter.com/ssfLCPsR8o

— Greta Thunberg (@GretaThunberg) December 14, 2019