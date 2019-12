El argentino reconoció que le dolió un poco cuando el portugués consiguió su quinto palmarés en 2017.

Esta semana Lionel Messi se convirtió en el futbolista con más Balones de Oro, luego que la revista France Football lo premiara con su sexto trofeo en su carrera en una ceremonia celebrada en el Théâtre du Châtele en Paris.

De esta forma rompe con el empate que tenía con Cristiano Ronaldo, quien ha conseguido cinco trofeos. En entrevista con France Football, la estrella del FC Barcelona reconoció que le dolió un poco cuando el portugués consiguió su quinto palmarés en 2017.

“Por un lado, me gustaba tener cinco y ser el único. Cuando Cristiano me igualó, admito que me dolió un poco, ya no estaba solo en la cima. Pero en ese momento él tenía mérito de llevarse el Balón de Oro y yo no podía hacer mucho más”, señaló.

Sin embargo, reconoció la excelente carrera del ex jugador del Real Madrid, quien logró quedarse en cinco oportunidades con el Balón de Oro, gracias en parte, por haberse quedado con la Champions League.

“Cuando Cristiano Ronaldo iba ganando los trofeos era porque hacía muy buenas temporadas y ganaba la Liga de Campeones, siendo además determinante”, dijo.

Cuando se le consultó sobre si se considera el mejor futbolista de todos los tiempos, el argentino intenta bajarle el perfil y de pasada quitarse la presión.

“Honestamente, yo no sé quién es el mejor jugador de la historia. Yo soy un constructor, no un goleador”, explicó.