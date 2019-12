En agosto de este año nos enteramos del fallecimiento de Eduardo Mujica Solimano actor de 44 años, quien era hijo de Sandra Solimano y Eduardo Mujica, esto tras quitarse la vida.

Sin duda que esta pérdida impactó al espectáculo nacional por lo que diferentes artistas entregaron su apoyo a la familia.

Este lunes su madre habló por primera vez del tema en el programa Viva la Pipol de CHV.

En la oportunidad la actriz manifestó que la pérdida ha sido “muy difícil. El día que murió mi hijo yo pensé o me quedo acostada mirando el techo y me muero junto con él, o sigo mi vida”, y agregó que: “Decidí luchar con esta sensación de ausencia y de dolor que no se me va a pasar nunca”.

Además sostuvo que a Eduardo le dio una crisis debido a que se adelantó la primavera. “Siento que él se cansó de luchar porque la bipolaridad es una lucha eterna, y tomó una decisión que se la respeto”, contó añadiendo que el actor “dejó una carta preciosa explicando el por qué”.

“Muchas veces me dijo que le costaba la vida, osea levantarse para él en la mañana era todo un esfuerzo… él me decía que yo era su mejor amiga… y yo lo echo mucho de menos”, relató entre lágrimas.

Por otra parte comentó que, pese a todo, ha vivido el duelo en paz gracias a que Eduardo los guió en una vida espiritual que inició hace 10 años, luego de su primer intento de suicidio. “Él decía: ‘Yo tengo todo, tengo mujeres, una carrera exitosa, tengo una familia maravillosa pero nada me llena’. Sentía un vacío y encontró en dios un camino muy lindo. Gracias a él tenemos paz, porque la pena nunca se nos va a pasar”.

También la actriz enfatizó que su hijo dejó un lindo recuerdo entre sus seres queridos, por lo que están pensando en crear una fundación en ayuda de las personas que tienen trastorno bipolar, ya que es muy caro acceder a un tratamiento.

Pero eso no es todo ya que Solimano se refirió a las precarias condiciones de salud mental en Chile, manifestando que ellos tuvieron el dinero para tratar a Eduardo. “Estuvo en manos de un psiquiatra durante 10 años, donde iba cada 3 meses a un control y recibía sus remedios que eran carísimos, gastaba más de 200 mil pesos”, dijo.

“Toda la protección que hay para la salud mental en Chile es muy mala. Entonces el que no tiene plata, no tiene ninguna posibilidad de tratarse, y una persona sin remedios no puede hacer nada”, enfatizó.