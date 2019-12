Han pasado más de cinco meses desde el hallazgo del cuerpo de Fernanda Maciel, y su familia aún no logra darle sepultura.

En entrevista con el matinal de TVN la mamá de la joven se refirió a esta situación «Yo sabía que había que esperar harto. Yo voy a seguir esperando hasta que se haga todo lo que se deba hacer», comentó Paola Correa.

Luego de terminar la entrevista el periodista Matías Vera comentó que había recibido un mensaje de la mujer informándole sobre una marcha pacífica en honor a su hija y nieta

«Hay una información que me llega recién. Esto me lo escribe Paola, la mamá de Fernanda Maciel, y queremos hacer una invitación. Me dice ‘el viernes 6, a las 18:00 horas, nos juntaremos en el Metro Cardenal Caro y haremos una marcha hasta la Plaza Bicentenario por justicia para Fer y la Josefita», señaló.

Por otra parte la hermana de Fer, Valentina Maciel, reveló a través de redes sociales las fechas del velatorio y funeral de la joven y la hija que esperaba. Estos se realizarán el 13 de diciembre en la casa de Paola.

El velatorio se llevará a cabo en la calle Puntiagudo #4943, comuna de Conchalí, y solo a partir de las 20:30 horas estarán abiertas las puertas a quienes quieran acompañarlas.

«Agradecer a tod@s las personas que han estado con nosotros, de verdad estamos muy agradecidas de cada persona que se ha tomado un tiempo para mandar un mensaje o venir a la casa a prestar apoyo. Gracias», concluyó Valentina.