Este miércoles los fanáticos del fútbol esperan otro choque entre el Real Madrid y el FC Barcelona, en el llamado “Clásico” del fútbol español, donde los catalanes jugarán de local en el Camp Nou por la fecha 10 de La Liga.

Es un partido que ni hinchas ni jugadores se quieren perder, ya que la rivalidad entre los dos clubes es mundialmente conocida y es uno de los espectáculos deportivos imperdibles.

Seguramente por esa expectación y ganas de jugar fue el enojo de Arturo Vidal, al enterarse de que no partiría de titular y tendría que esperar su turno en la banca del Barcelona.

Según señala la prensa especializada, el chileno habría abandonado la práctica del martes al conocer la decisión del entrenador Ernesto Valverde. “Vidal salió de la sesión de entrenamiento del martes después de enterarse de que no comenzaría contra el Real Madrid el miércoles”, señala ESPN.

El mismo medio destaca que Vidal siempre se queda después del entrenamiento para practicar tiros al arco junto a otros compañeros. Sin embargo, tras conocer la decisión del DT, el volante se retiró temprano del lugar.

“Varios jugadores trataron de consolar a Vidal, pero el internacional chileno, a quien el club teme que ahora pueda presionar para alejarse del Camp Nou en enero, no pudo calmarse”, señala ESPN.

Hace algunos días Vidal declaró que si no tenía el protagonismo que esperaba, buscaría una solución en el mercado de invierno. El encuentro entre el Barcelona y el Real Madrid comienza a las 20:00 hora local. Ambos equipos tienen 35 puntos en la tabla.

