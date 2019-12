Hace unas semanas el video donde una reportera fue acosada en vivo por un hombre dio la vuelta al mundo y generó indignación, pero el sujeto ya fue identificado y arrestado por la policía.

Todo partió cuando Alex Bozarijan (23) de la cadena WSAV News, narraba cómo se estaba llevando a cabo una corrida en Georgia, Estados Unidos. Justo en ese momento, uno de los participantes identificado como Thomas Callaway, golpea el trasero de la profesional.

NOT OK: Georgia man Tommy Callaway was seen on video running up behind reporter Alex Bozarjian of WSAV and taking the swipe!#16Days #16DaysofActivism2019 pic.twitter.com/ZFFM6dH03t

