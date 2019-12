La periodista no pudo evitar replicarle a Izquierdo, quien expresó que en Chile no hay «Estado de Derecho»

Siendo las últimas semanas del año, el matinal «Bienvenidos» decidió repasar los episodios que han marcados el año, como las frases o imágenes relacionadas al estallido social. En esa línea, se produjo una tensa discusión entre dos invitados: la periodista y locutora radial Mirna Schindler y el comunicador Felipe Izquierdo.

Esto surgió cuando el ex animador de «CQC» afirmó que no existía un Estado de Derecho en Chile, si se veían los últimos episodios que habían pasado desde el estallido. Ahí fue cuando Schindler le cuestionó de qué había entonces.

Izquierdo le respondió con que había «un desastre absoluto». «¿De qué tipo?”, le replicó Schindler, a lo que el comunicador respondió: «En la violencia. Por ejemplo tú ves que han habido quemas, saqueos y eso no es Estado de Derecho en ninguna parte del mundo».

Ahí la locutora argumentó que «sin Estado de Derecho se supone que no hay parlamento, no hay Poder Ejecutivo funcionando, no hay Poder Judicial, la policía no funciona…». No llegó muy lejos en explayarse porque el ex animador de «Chile Today» le replicó.

«Eso es lo básico. El Estado de Derecho es que la convivencia entre los seres humanos tiene una norma y esa norma se respeta. Alguien tiene arbitrar sobre ea norma», explicó.

Ahí Schindler lanzó: «Igual es delicado lo que tú dices, porque los narcos en las poblaciones deben estar felices de que no haya Estado de Derecho». Esto fue replicado por Izquierdo. «Pero si ellos lo saben», concluyó.

El tenso debate entre Schindler e Izquierdo generó varios comentarios en Twitter:

