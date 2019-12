View this post on Instagram

How often do you think about what you say? what words you use? Because the way you think is an absolute reflection of you and your inner world. If all of us start thinking about it and start filtering our thoughts and words, we will definitely become happier.🙏🏾 … photo @Mavrin // Часто ли вы задумывайтесь о том, что вы говорите? Какие слова употребляете? Как мыслите? То, как вы думаете, и то, что вы говорите абсолютное отражение вас и вашего внутреннего мира. Если каждый человек задумается об этом и начнёт фильтровать свои мысли и слова, мы определенно станем счастливее.❤️