Actor nacional muestra los insultos que recibió de Arturo Vidal

Hace un tiempo que Arturo Vidal fue foco de «troleos» luego que el futbolista mostrara la lujosa fiesta de Año Nuevo que realizó en compañía de sus amigos.

Además esto siguió luego de que el deportista llegara al Estadio Monumental en helicóptero para ver a su equipo Rodelindo Román, hace unos días. Lugar al que asistió junto a su polola, Sonia Isaza, y donde compartió con el empresario dueño de Canal 13, Andrónico Luksic.

Luego de esto le llovieron las críticas, pero ahora otra polémica ha salido a flote, ya que el actor Benjamín Silva mostró el pantallazo de una conversación que tuvo con Arturo, donde el «Rey Arturo» lo insultó.

Así es ya que Benjamín Silva, conocido por su papel en Amor a la Catalán, compartió un pantallazo que muestra el supuesto mensaje que recibió por parte del seleccionado nacional.

En él, el seleccionado nacional insultaba fuertemente al intérprete por tratarlo de «PerKing» en una Instagram Stories anterior.

Tras ver que había sido etiquetado, el «Rey Arturo» decidió responderle, pero no de la mejor manera. «Perking, ya nos encontraremos, cagón cul… a ver si me lo dices a la cara. Payaso de mierda», le escribió a Silva.

La respuesta del artista no se hizo esperar: «Sii, payaso orgulloso. Pero no me odia todo un país por inconsecuente. No tengo problema con decirlo en la cara, soy bastante consecuente. ¡Saludos!».