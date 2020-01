Actores de «Adrenalina» contaron inéditos detalles de la popular teleserie

Andrés Gómez y Alberto Zeiss, quienes dieron vida a «Andrés Hinojosa» y «Diego Sachs» en la popular teleserie Adrenalina, revelaron algunos detalles inéditos de la producción.

Con motivo del reestreno de la producción que se emite de lunes a viernes, a las 19:00 horas por REC TV, los intérpretes recordaron algunas anécdotas de la grabación.

Primero, Zeiss contó que su personaje, un estudiante rebelde, estuvo inspirado nada más ni nada menos que en Marcelo Ríos. «Mi personaje, Diego Sachs, estaba basado en el Chino Ríos. Eso nadie lo sabe. En la época de los noventa, el Chino Ríos apareció diciendo no estoy ni ahí, no estamos ni ahí, lo cual le hizo bastante mal a nuestro país. Y en base a esa frase, a ese planteamiento personal del Chino Ríos, es que yo tomé esa actitud e hice el personaje».

En esa línea, comentó que su papel no fue fácil, dado que «el director me dijo ‘te voy a dar un personaje que nadie quiere. Lo que pasa es que la historia original era trágica y moría en un accidente de auto. Pero se decidió que no muriera y se le bajaba el perfil, el ego y la situación económica'».

Gómez, en tanto, contó que fue el último fichaje del reparto y que su personaje fue creciendo durante la teleserie.

«Fui el último en ser elegido para completar el elenco. A mí me dijeron que esto era pequeño, pero yo dije que lo iba a hacer grandioso«, recordó.