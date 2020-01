“TVN es el canal nacional y tiene una misión que cumplir y no lo está haciendo» dijo uno de los manifestantes

Este jueves durante la transmisión de Buenos Días a Todos se vivió una tensa situación ya que un grupo de trabajadores de TVN irrumpió en el programa para plantear sus demandas, las que fueron escuchadas por los animadores.

“TVN es el canal nacional y tiene una misión que cumplir y no lo está haciendo, que es llegar a todos los chilenos. Queremos que cumpla su misión de verdad; el canal no se vende, nos pertenece a todos y eso se tiene que cumplir”, dijo uno delos manifestantes.

Además ellos se presentaron con pancartas aludiendo a diversas demandas como salud y educación pública, representando a una diversidad social que también se manifestaba fuera del canal.

“Queremos expresar nuestra preocupación y crítica por la falta de diversidad y pluralismo no sólo en el directorio del canal, sino también en la parrilla programática habitual”, aludiendo al programa Estado Nacional, el único programa político que tiene la señal estatal.

“Quiero enfatizar la idea de que TVN tiene una misión pública que no es optativa, no es una aspiración utópica, es una obligación consagrada en la ley y en los estatutos públicos del canal. Y ese rol no se cumple hace muchos años, estamos acá para decirle al directorio que eso es inaceptable”, indicaron.

Por otra parte indicaron que “la TV juega un rol fundamental para el país y es al único medio que podemos exigirle el derecho a la información”.

Para terminar el grupo pidió la renuncia del directorio del canal, entregando sus argumentos. “Pedimos que renuncien los directores del canal, y que por el bien de Chile se nombre a un nuevo directorio que respete el pluralismo. No es algo caprichoso, lo pedimos porque es fundamental que entre un nuevo directorio, que sea serio, para que existan cambios profundos”, sentenciaron.