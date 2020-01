Mientras Australia lucha con los más feroces incendios forestales en toda su historia, en el otro lado del mundo, en Estados Unidos, sus habitantes están sufriendo con el frío extremo.

El sur del Estado de Florida está atravesando por una ola de frío al punto que ha obligado a las autoridades a advertir a la ciudadanía que tengan precaución con las iguanas congeladas que puedan caer desde los árboles.

Así lo señaló el Servicio Nacional de Meteorología de Miami a través de su cuenta de Twitter. “No se sorprendan si ven a las iguanas cayendo de los árboles esta noche cuando las temperaturas caigan entre los 4 y -1 grados. ¡Brrrr!, dice el texto.

Aunque suene sacado de otro mundo, lo cierto es que las bajas temperaturas han hecho que estos animales lleguen al punto de congelación y caigan desde los árboles.

Que caigan congeladas no quiere decir que estén muertas, ya que al día siguiente despiertan cuando las temperaturas vuelven a subir. Lo peligroso es que puedan caer encima de una persona, ya que pueden crecer hasta 1.5 metros de largo y pesar hasta nueve kilos.

Jan 21 – This isn't something we usually forecast, but don't be surprised if you see Iguanas falling from the trees tonight as lows drop into the 30s and 40s. Brrrr! #flwx #miami pic.twitter.com/rsbzNMgO01

— NWS Miami (@NWSMiami) January 21, 2020