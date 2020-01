Siguen las reacciones tras polémico video de la «hija del general»

Este jueves comenzó a circular un video de una joven agrediendo e insultado descontroladamente a un funcionario de la Dirección General de Aeronáutica Civil en el Aeropuerto donde ella destacaba que era «hija de un general».

«¿Qué weá? ¿Qué les pasa? (…) Soy hija de un general de Concepción y me están tratando como el hoyo (sic)», le dice, mientras que el trabajador responde que «yo no la he tratado mal, tranquilícese».

Recordemos que esta situación se provocó porque Karla Richter, la protagonista del video, no quería pagar su equipaje de mano, por lo que comenzó una discusión con el trabajador.

Obviamente, este video generó diversas reacciones en redes sociales, entre esas la de Ana Tijoux, donde la critican por su forma de actuar.

Hola, soy hija de carpintero

Hola, soy hija de profesor

Hola, soy hija de obrero

Hola, soy hija de jardinero

Hola, soy hija de soldador

Hola, soy hija de un actor

Hola, soy hija de musico

Abajo los de privilegios » hijos de general o presidentes del mundo»#luchadeclases — ana / anita tijoux (@anatijoux) January 23, 2020

Bio de Tinder: “¿NO ME DEJAI? TRÁTENME COMO PERSONA. SOY HIJA DE UN GENERAL, DE CONCEPCIÓN”. Also, me encanta viajar. ZEN. Carpe Diem pic.twitter.com/jXnkUqrS26 — NYC (@nicolasyanez) January 23, 2020

yo también soy hija de una general pic.twitter.com/vXZkEyYm5b — the frandalorian (@franisarat) January 23, 2020

Será hija del mismo general de la cata pulido 🤔

A Chile le urge salud mental! pic.twitter.com/Alg0yWvR0l — Con too sino pa K-Pop (@KwCarlita) January 23, 2020

Soy hija de un general!!!! pic.twitter.com/5sPKjWpdyV — Rodrigo Ulloa (@rodrigoulloa) January 23, 2020

«SOY HIJA DE UN GENERAL» Y? Mansa wea po, Yo soy hijo de una Profesora de Historia y soy hijo de un Conductor de buses. ¡Y NO ME VEIS HACIENDO SHOW COMO UNA LOCA INCULIABLE EN EL AEROPUERTO! — Don Librotecario (@DonLibrotecario) January 23, 2020

yo también soy hija de una general pic.twitter.com/vXZkEyYm5b — the frandalorian (@franisarat) January 23, 2020