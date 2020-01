La actriz Aracely Arámbula estuvo por estos días en el Festival de cine de República Dominicana, donde entre otras cosas, se refirió a la supuesta disputa legal que tiene con Luis Miguel por la pensión alimenticia de sus hijos.

Recordemos que los artistas tuvieron una relación entre 2005 y 2009, fruto de la cual nacieron Miguel y Daniel, de 13 y 11 años respectivamente.

Por años se ha rumoreado sobre la batalla legal que existe entre ellos para que este se haga responsable económicamente de los peques. Es más, con el éxito del «Sol de México» ella le recordó públicamente este tema al cantante.

En la ocasión la mexicana no quiso profundizar sobre el tema, pero sí quiso enviarle un mensaje a su expareja. «No necesito estar pidiendo una pensión, mis hijos están económicamente muy bien, viven de mi trabajo», partió señalando.

En esa línea, Aracely prefirió recalcarle a su ex la importancia de que se haga presente en la vida de sus hijos. «Yo le diría que tomara ese bálsamo de amor y de la manera más amorosa que no se pierda esos momentos con ellos. Conmigo no, es con ellos (…) El tiempo no regresa», sentenció.