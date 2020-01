El día que Kobe Bryant ganó el Oscar a ‘Mejor Corto Animado’

El mundo entero se estremeció este domingo al conocer la noticia de la trágica muerte de Kobe Bryant, quien destacó en varias facetas más allá del deporte. Además de todos sus logros en la NBA, el mítico jugador de básquetbol se hizo un sitio dentro de Hollywood tras ganar el Oscar a Mejor corto animado con «Dear Basketball», en 2018

Junto a su socio, el ilustrador y director Glen Keane, Bryant pudo contar la historia de su amor por el baloncesto a través de su propia voz, a partir de una carta que escribió meses antes de su retiro, recoge Marca.

Al momento de recibir el premio de la Academia, Bryant dijo estar feliz: «Me siento mejor que si ganara un campeonato, para ser honesto contigo. Juro que sí», expresó en esa ocasión.

They doubted a kid could make it in the NBA and he proved them wrong.

They doubted he could win a championship and he proved them wrong.

They doubted he could make movies and he won an Oscar.

Like all great artists, Kobe Bryant proved the doubters wrong.

Rest in peace. pic.twitter.com/1fYnKHbnt7

— The Academy (@TheAcademy) January 26, 2020