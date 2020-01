Ganar un premio millonario en la lotería es el sueño de muchas personas. Aún así, cada año hay muchos billetes de lotería premiados que se quedan sin cobrar. Algunos son de apenas unas pocas monedas, pero otros recibirían millones de dólares si se presentaran a cobrar su premio.

Algunos billetes de lotería se pierden, otros se destruyen en la lavadora, incluso, hay quienes han sido víctimas de las travesuras de sus mascotas. Lo que todos tienen en común es que pierden en esas ocasiones su derecho a cobrar el premio.

Eso es lo que le ha estado a punto de pasar a Erin Taefu, una canadiense que había ganado un millón de dólares, pero ella no lo sabía. El pasado fin de semana regresaba de una convención de trabajo en la ciudad de Calgary cuando decidió lavar su automóvil, que llevaba varias semanas necesitando una limpieza a fondo.

Durante la limpieza ocurrió lo impensado. «Encontré algunos boletos en el vehículo que no habían sido comprobados. Entonces, después de terminar de lavar el automóvil, decidí revisar los tickets en mi aplicación móvil», contó la mujer.

Uno de esos boletos sin comprobar tenía fecha del pasado mes de octubre, por lo que llevaba más de dos meses perdido en el vehículo sin que nadie le prestara ninguna atención. Al meter los números en la aplicación, el resultado dejó a Taefu en shock: había ganado un millón de dólares con ese ticket sin verificar, consigna El Confidencial.

Como no podía ser de otra manera, Erin se pensó que se trataba de un error y no podía creerlo. Por eso, decidió verificar una y otra vez los números en su móvil: «Estaba completamente conmocionada. Tuve que regresar y escanear los números de nuevo en la aplicación para creerme que, de verdad, me había tocado la lotería».

Pero su boleto no solo estaba premiado con un millón de dólares, sino que, además, no había finalizado el periodo para cobrarlo, por lo que se había convertido en millonaria de repente. Lavar su automóvil había sido la mejor decisión de su vida y nunca una limpieza a fondo de un vehículo resultó tan fructífera como ésta.