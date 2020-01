Desde el estallido social, una de las figuras que ha sido bastante activa en redes sociales para expresar su apoyo es el actor Héctor Morales.

Por eso no ha dudado al momento de reclamar y también emplazar a distintas figuras públicas, principalmente políticas, ya sea de gobierno u oposición.

Pero ahora hubo un «round» entre él y la ministra de Educación Marcela Cubillos, esto por su ausencia ante la grave situación que se produjo en la aplicación de la PSU a nivel nacional.

Cabe señalar que Cubillos no emitió ninguna declaración en este contexto, por lo que recibió varias críticas tanto de figuras políticas como de diversos ámbitos, incluyendo al intérprete.

“Marcela Cubillos, eres lo peor que le puede pasar a este país. Tarde o temprano pagarás. Rata“, decía el amenazante tuit de Héctor.

Y la ministra de Educación le respondió con un escueto pero decidor mensaje: “¡Un valiente! Me amenazas: no te tengo miedo“.

Pero la cosa no quedó allí ya que minutos después el tuit ya no existía en la cuenta de Morales, por lo que en un comienzo se pensó que el mismo actor lo había eliminado, pero al parecer no fue así, ya que el artista dijo que todos sus mensajes donde etiqueta a la ministra “son bajados de mi cuenta“.

Y sospechosamente todos los tuit con @mcubillossigall son bajados de mi cuenta, borrados. Censura ministra, le aviso a la ANI? — Héctor Morales (@hectormorals) 9 de enero de 2020

No Borro, ni bajo tuits.

La nueva modalidad para proteger a la preferida del gobierno es la censura. — Héctor Morales (@hectormorals) 9 de enero de 2020

Una de las explicaciones posibles es que como su tuit fue muy polémico, probablemente fue muy denunciado y la plataforma decidió eliminarlo.

Y más tarde, para provocar un poco más la situación, compartió otro mensaje ofreciendo disculpas a las ratas por haberlas comparado con la secretaria de Estado.

Crecí viendo esta portada. Yo solo resignifique el término. Disculpe Sra 🐀 nunca debí asociarla a una ministra. Ya mucho Les toca con vivir en las alcantarillas. pic.twitter.com/AfAy8PZDxt — Héctor Morales (@hectormorals) 9 de enero de 2020

