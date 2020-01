Joaquín Phoenix se quedó con el Globo de Oro a Mejor actor dramático por su interpretación de Arthur Fleck en “Joker”. Era lo que todos estaban esperando, debido a las buenas críticas que había recibido la película dirigida por Todd Phillips.

Anteriormente ya se había quedado con el León del Festival de Cine de Venecia y fue aclamada por la crítica tras su proyección en el Festival de Toronto.

Pero el actor de 45 años no ha hecho noticia solo por eso. Phoenix es conocido por ser una persona que promueve la vida vegetariana y aprovecha toda instancia para generar consciencia sobre los peligros del calentamiento global y cómo ayudar a evitarlo.

En los mismos Globos de Oro destacó que toda la comida que se sirvió fuera vegetariana e instó a los demás festivales a hacer lo mismo. Esto porque la industria ganadera es una de las que más CO2 libera a la atmósfera.

Pero Phoenix no se quedó ahí, ya que también hizo su propio aporte al planeta. Decidió vestir el mismo traje que utilizó en los Globos de Oro en todas las otras ceremonias de premiación que se avecinan.

El traje fue diseñado por la reconocida Stella McCartney, quien destacó la decisión del actor como una forma de “reducir el desperdicio que conlleva la confección de este tipo de prendas”.

McCartney utilizó su cuenta de Twitter para valorar la acción de Phoenix y su visión a largo plazo. “Este hombre es un ganador…usa Stella ya que elige tomar decisiones en pos del futuro del planeta”.

This man is a winner… wearing custom Stella because he chooses to make choices for the future of the planet. He has also chosen to wear this same Tux for the entire award season to reduce waste. I am proud to join forces with you… x Stella#JoaquinPhoenix #GoldenGlobes pic.twitter.com/Ymbkl78ecN

— Stella McCartney (@StellaMcCartney) January 6, 2020