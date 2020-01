Hace un tiempo se dio a conocer que Pamela Díaz había puesto fin a su relación con Fernando Téllez, pero además de ella otro rostro de CHV vivió una separación. Resulta que La Cuarta confirmó que su compañero de La Noche es Nuestra, Jean Philippe Cretton está enfrentando la misma situación.

El chiquillo se habría distanciado de su pareja María Paz Igualt hace algunos meses y ahora estaría viviendo una vida de soltero en un departamento de Providencia.

Tal vez esta situación que ambos enfrentan habría provocado que ellos se hayan acercado más.

Según fuentes ligadas a la producción del programa nocturno de Chilevisión Cretton y La Fiera están compartiendo de manera más cercana. Incluso señalan que se han visto muy coquetos durante las grabaciones del espacio televisivo.

Mientras Cretton no quiso referirse a su separación, respondiendo «de eso prefiero no hablar», Pamela sí se hizo cargo de los rumores del romance con su compañero. «Ni siquiera lo he visto, como yo vengo llegando de vacaciones…», confesó Díaz a La Cuarta.